Курск, , 18:43 — REGNUM

Мэр Курска Виктор Карамышев 7 августа проинспектировал возведение низководного моста через реку Тускарь, соединяющего улицы Мирную и Новую Бочаровскую. Как сообщила пресс-служба городской администрации, его в рамках тактико-специальных учений строят военнослужащие войсковой части из города Мурома Владимирской области.

Весенний паводок в Курске ежегодно приводит к подтоплению отдельных участков в Стрелецкой слободы, для чего власти организовывают лодочные переправы. Однако в Смоленской, Тульской и Костромской областях воинские подразделения Минобороны РФ привлекались для строительства низководных мостов. Власти города договорились с Минобороны об участии подразделений инженерных войск в реализации аналогичного проекта на территории Курска. После возведения моста необходимость в лодочных переправах исчезнет.

Мост будет выдерживать нагрузку до 25 тонн. Во время половодья по нему можно будет организовать автомобильное движение. В остальное время он будет пешеходным. Территория, прилегающая к мосту, будет благоустроена. Старый пешеходный мост демонтируют, если его нельзя будет реконструировать. Открыть движение по новому мосту планируют 23 августа — к 76-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве.