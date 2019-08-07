Нью-Йорк, США, , 18:34 — REGNUM

Основные индексы Уолл-стрит продолжают катиться вниз из-за эскалации торговой войны США и Китая, 7 августа передает агентство Reuters.

Через час после открытия рынка индекс Dow Jones упал на 461,62 пункта (1,77%), до 25 567,90 пункта, индекс S&P 500 упал на 42,25 пункта (1,47%), до 2839,52 пункта, индекс Nasdaq упал на 96,50 пункта (1,23%), до 7736,77 пункта.

Китайско-американская торговая война уже нанесла серьезный ущерб экономикам обеих стран и угрожает подорвать рост всей мировой экономики.

Читайте также: Торги на Уолл-стрит прошли в «красной зоне» из-за торговой войны с Китаем