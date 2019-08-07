Москва, , 18:34 — REGNUM

Международные резервы России за месяц выросли на 1,434 млрд долларов США. Соответствующие данные приведены на официальном сайте Центрального банка (ЦБ) России.

Так, на 1 августа 2019 года международные резервы России составили 519 797 млрд долларов. При этом годом ранее их объём оценивался в 458 032 млрд долларов США.

Примечательно что в течение месяца — с 1 июля по 1 августа 2019 года — Россия сократила объём валютных резервов с 418 086 в июле до 417 874 млрд долларов. Прирост же резервов произошёл за счёт золота — с 100 278 до 101 923 млрд долларов. Также Россия незначительно увеличила свою резервную позицию в Международном валютном фонде.

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