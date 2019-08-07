Ростов-на-Дону, , 18:23 — REGNUM

Глава Татарии Рустам Минниханов, который находится с визитом в Ростовской области, принял участие в запуске завода компании «Ай-Пласт» по выпуску крупногабаритных полимерных контейнеров. Об этом ИА ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Завод стал пятой производственной площадкой компании на территории России: два завода уже работают в Нижнекамске (Татария), один — во Владимирской области, еще один завод планируется открыть в Тобольске.

Запуск завода на юге России, где традиционно богатый урожай яблок, груш, винограда, картофеля позволит доставлять тару производителям для транспортировки сельхозпродукции в кратчайшие сроки.

Также Татария и Ростовская область подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. С ростовской стороны документ подписал губернатор региона Василий Голубев. Он заявил, что собирается посетить 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, который пройдет в Казани в конце августа.

ИА REGNUM напоминает, мировой чемпионат WorldSkills-2019 пройдет в Казани на площадке международного выставочного комплекса Kazan Expo с 22 по 27 августа.

В предстоящем чемпионате планируют принять участие около 1,6 тыс. молодых специалистов из более чем 60 стран, они будут соревноваться по 56 компетенциям.