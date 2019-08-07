Симферополь, 7 августа 2019, 18:13 — REGNUM
Почти половина проверенных точек общепита и продажи рыбы в Крыму работают с нарушениями. Об этом ИА REGNUM 7 августа сообщила пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
По словам специалистов, основные нарушения связаны с отсутствием сопроводительных документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность продукции, отсутствие маркировки на упаковке.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что пробы воды на пяти пляжах Севастополя — «Мыс Хрустальный», «Городской», «Мраморный», «Парк Победы», «Омега» — не соответствуют требованиям санитарных правил. Сейчас они временно закрыты для купания.