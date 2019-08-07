Симферополь, , 18:13 — REGNUM

Почти половина проверенных точек общепита и продажи рыбы в Крыму работают с нарушениями. Об этом ИА REGNUM 7 августа сообщила пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

«В первом полугодии 2019 года были проведены внеплановые проверки на 310 объектах организаций розничной торговли и предприятий общественного питания. В 146 из них выявлены нарушения санитарного законодательства на 146 объектах (47%)», — говорится в сообщении.

По словам специалистов, основные нарушения связаны с отсутствием сопроводительных документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность продукции, отсутствие маркировки на упаковке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что пробы воды на пяти пляжах Севастополя — «Мыс Хрустальный», «Городской», «Мраморный», «Парк Победы», «Омега» — не соответствуют требованиям санитарных правил. Сейчас они временно закрыты для купания.

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