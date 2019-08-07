Москва, , 18:26 — REGNUM

В Москве раскрыт картель на торгах в сфере дорожного хозяйства. Об этом сообщается на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Так, Московское управление ФАС установило, что три компании заключили сговор во время трёх государственных закупок на поставку материалов и ремонт асфальтобетонных покрытий на дворовых территориях Южного и Западного административных округов столицы. Совокупная начальная (максимальная) цена (НМЦК) трёх контрактов составляла 34,1 млн рублей.

Антимонопольное ведомство установило, что компании попарно участвовали в закупочных процедурах. Действуя в интересах друг друга участники торгов смогли поддержать цену. Из-за чего НМЦК была снижена всего на 1%.

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