Чебоксары, , 17:59 — REGNUM

В Чувашии доходы республиканского бюджета в январе-июле составили почти 32 млрд рублей, что на 17,4% выше аналогичного прошлогоднего периода. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минфине.

По оперативным данным, на 1 августа в республиканский бюджет поступило 31 928,2 млн рублей, в том числе собственные доходы составили 17 472,7 млн рублей. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом рост составил соответственно 17,4% и 2,5%.

В структуре собственных доходов налоговые поступления составили 16 757,4 млн рублей, с ростом к уровню аналогичного периода 2018 года на 2%. В том числе налог на доходы физических лиц вырос на 4,4% и достиг 5 003,8 млн рублей.

Из федерального бюджета получено 11 732,8 млн рублей безвозмездных поступлений, что на 23,6% больше, чем было в январе-июле 2018 года.

За восемь месяцев израсходовано 25 705,2 млн рублей. Бюджет исполнен с профицитом в 6 223 млн рублей.