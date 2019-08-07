Симферополь, 7 августа 2019, 17:54 — REGNUM
Зарубежные инвесторы заинтересованы в налаживании экономических отношений с российским Крымом. Об этом 7 августа журналистам заявила вице-премьер Крыма Ирина Кивико.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года между руководством Крыма и Сирийской Арабской Республики были достигнуты договорённости о создании совместного торгового дома и начале товарооборота.
Об этом: Крым и Сирию может связать авиасообщение
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