Симферополь, , 17:54 — REGNUM

Зарубежные инвесторы заинтересованы в налаживании экономических отношений с российским Крымом. Об этом 7 августа журналистам заявила вице-премьер Крыма Ирина Кивико.

«Наши иностранные партнёры заинтересованы в работе с Крымом, видят в этом обоюдную выгоду и своим примером привлекают всё больше иностранного бизнеса в Крым», — отметила вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года между руководством Крыма и Сирийской Арабской Республики были достигнуты договорённости о создании совместного торгового дома и начале товарооборота.

Об этом: Крым и Сирию может связать авиасообщение

Читайте ранее в этом сюжете: Крым планирует поставлять в Китай до 60 тонн мороженого в месяц