Симферополь, , 17:51 — REGNUM

В ближайшей перспективе объём поставки крымского мороженого в Китай может вырасти до 60 тонн в месяц. Об этом журналистам 7 августа сообщил генеральный директор ООО «Доброе» Александр Походенко.

«Крымские производители заинтересованы в китайском рынке, поскольку он огромный и спрос на натуральную продукцию из России там стабильно высокий. Население только трёх городов, расположенных рядом с портом, в который придёт наше мороженое, составляет 67 млн человек. Поэтому очень надеюсь, что наш проект будет долгосрочным», — сказал представитель компании.

Как сообщало ИА REGNUM, крымский производитель мороженого ООО «Доброе» отправило в Китай первую партию своей продукции. 12 августа из порта Новороссийска оно направится в Китай, куда должно прибыть 26 сентября.

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