Симферополь, 7 августа 2019, 17:51 — REGNUM
В ближайшей перспективе объём поставки крымского мороженого в Китай может вырасти до 60 тонн в месяц. Об этом журналистам 7 августа сообщил генеральный директор ООО «Доброе» Александр Походенко.
Как сообщало ИА REGNUM, крымский производитель мороженого ООО «Доброе» отправило в Китай первую партию своей продукции. 12 августа из порта Новороссийска оно направится в Китай, куда должно прибыть 26 сентября.
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