Казань, , 17:45 — REGNUM

В Казани 1 сентября откроется детский спад в жилом комплексе «Волжские просторы» на 220 мест, который строился в рамках национального проекта «Демография». Дошкольное учреждение будет оборудовано лифтами, сообщили ИА REGNUM в мэрии.

Стоимость строительства составила 201 млн рублей.

Кроме того, что детский сад специально спроектирован так, чтобы его могли посещать малыши с 1,5 лет. Лифты же нужны для учреждения в связи с созданием маломобильных групп детей. В двухэтажном здании ясельные группы будут располагаться на первом этаже, средние — на втором. Основные строительные работы на объекте закончены, сейчас проводятся мероприятия по благоустройству близлежащей территории.

Напомним, по нацпроекту в республике продолжается строительство 29 детсадов, 10 из которых в Казани. Вместимость всех новых детских учреждений составит 6,010 тыс. мест, и во всех детсадах будут организованы ясельные группы.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Татарии по итогам проверок выявила массу нарушений, связанных с приёмом детей в первые и 10-е классы, а также в детсады. За январь-июнь 2019 года прокурорами выявлено 32 нарушения законодательства об образовании. В результате в адрес ответственных лиц было внесено 34 представления, а также опротестовано 49 незаконных локальных актов.