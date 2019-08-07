Москва, , 17:44 — REGNUM

«Данные Росстата об изменениях в стоимости широкого спектра продовольственных и бытовых товаров за первую неделю августа позволяют надеяться на то, что нам удастся в последний летний месяц потратить меньше денег в супермаркетах», — заявила ИА REGNUM кандидат экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Любовь Чайковская.

Она напомнила, что неделей ранее Росстат впервые с 2017 года объявил о дефляции. На этой неделе зафиксирован нулевой рост цен при снижении стоимости плодоовощной продукции на 2% в среднем. При этом картофель подешевел на 6,0%, помидоры — на 4,2%, а огурцы — на 4,1%.

«Падение цен на картофель и помидоры — хороший знак для рядового россиянина», — сказала Чайковская.

По её мнению, важно также то, что уже некоторое время Росстат отмечает нулевое изменение цен на большинство наиболее популярных видов продовольственных товаров: колбасы, молочная продукция, сыры, хлебобулочные изделия. Их стоимость колеблется от незначительного повышения до незначительного снижения цен на 0,1−0,2 процента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, недельная инфляция в России за период с 30 июля по 5 августа в среднем составила 0%. При этом в период с 23 по 29 июля Росстат впервые с сентября 2017 года зафиксировал дефляцию.