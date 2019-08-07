Москва, 7 августа 2019, 17:44 — REGNUM
Она напомнила, что неделей ранее Росстат впервые с 2017 года объявил о дефляции. На этой неделе зафиксирован нулевой рост цен при снижении стоимости плодоовощной продукции на 2% в среднем. При этом картофель подешевел на 6,0%, помидоры — на 4,2%, а огурцы — на 4,1%.
По её мнению, важно также то, что уже некоторое время Росстат отмечает нулевое изменение цен на большинство наиболее популярных видов продовольственных товаров: колбасы, молочная продукция, сыры, хлебобулочные изделия. Их стоимость колеблется от незначительного повышения до незначительного снижения цен на 0,1−0,2 процента.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, недельная инфляция в России за период с 30 июля по 5 августа в среднем составила 0%. При этом в период с 23 по 29 июля Росстат впервые с сентября 2017 года зафиксировал дефляцию.