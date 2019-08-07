Псков, , 17:41 — REGNUM

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников запросил у регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) — компании «Экопром» — отчёт по решению вопроса с выставлением счетов за вывоз мусора из частного сектора в районных центрах и сельской местности. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации по итогам совещания главы региона по строительству экотехнопарков в регионе.

Представитель регионального оператора сообщил, работа в этом направлении ведется, в том числе в ручном режиме: специалисты выезжают в сельскую местность, оперативно проверяют сведения у населения, корректируют данные.

«Важно, чтобы корректировка и сверка баз данных не привела к тому, что люди, живущие в сельской местности по полгода сначала не получали счета, а потом им выставили счет задним числом на сумму за весь расчётный период», — отметил Михаил Ведерников.

Он попросил попросил системно выстроить работу в этом направлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблема со счетами за вывоз мусора обсуждалась в Псковском областном собрании депутатов, на специальном парламентском часе, посвящённом мусорной реформе.

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