Рязань, , 17:40 — REGNUM

Сельхозпроизводителям Рязанской области в 2019 году уже перечислено 1,166 млрд рублей. Из них 803 млн рублей выплачено за счёт средств федерального бюджета. Аграрии получили финансирование для поддержки отрасли растениеводства и субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.

В регионе также перечислили социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья молодым семьям и специалистам, проживающим в сельской местности. В скором времени субсидии получат те, кто занимается элитным семеноводством и разведением крупного рогатого скота молочного направления. Предусмотрено финансирование на технологическую модернизацию оборудования, возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на сезонные полевые работы, ежемесячных пособий молодым специалистам АПК.

По данным министерства, в 2019 году на государственную поддержку АПК Рязанской области выделят 2,9 миллиарда рублей, в том числе 1,9 миллиарда — федеральные средства.