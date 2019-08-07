Симферополь, , 17:38 — REGNUM

Крымский изготовитель мороженого отправил в Китай первую партию своей продукции. Об этом 7 августа ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Корпорации развития Крыма.

«Выход на китайский рынок — важный этап в развитии наших компаний. Да, пока отправлен небольшой объём, но — это большой шаг для ООО «Доброе», — отметили представители корпорации.

По их словам, крымское мороженое сначала отправится в порт Новороссийска, а оттуда 12 августа морем отправится в Китай, куда должно прибыть 26 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Южном таможенном управлении РФ сообщили о том, что внешний товарооборот Крыма за первые полгода 2019 года составил 70,5 млн долларов.

Об этом: Внешний товарооборот Крыма превысил отметку в 70 млн долларов