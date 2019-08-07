Нижний Новгород, , 17:32 — REGNUM

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил заявку ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» на строительство легкоатлетического манежа в Канавинском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Площадка выделена на территории стадиона «Локомотив» площадью 10,535 тыс. кв метров, объем инвестиций в проект оценивается в 390 тыс. рублей.

Также одобрена заявка ООО «Торгстрой» на строительство в городе Бор диагностического центра с подземной парковкой, площадь участка составляет 4,972 тыс. кв метров, сумма инвестиций составит 600 тыс. рублей.

Кроме того, выделено три земельных участка на завершение долгостроя в границах улиц Родионова, Деловая и Усилова. Проект будет завершать ООО «Специализированный застройщик «Выбор-ННДК».

ИА REGNUM напоминает, разработку проектной документации по строительству легкоатлетического манежа должны завершить до конца декабря 2019 года. Строительство объекта запланировано на 2020−2021 годы. Комплекс будет включать беговые дорожки, секторы для прыжков в длину и высоту, площадку для толкания ядра. Также планируется обустройство раздевалок с душевыми, медпункта, массажного кабинета, универсального спортзала.