Псков, , 17:32 — REGNUM

В Псковской области определены три возможных по техническим требованиям участка для строительства экотехнопарковдля сортировки и переработки твёрдых коммунальных отходов (ТКО): два участка в северной зоне области и один участок — в южной. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 7 августа, в пресс-службе администрации региона по итогам рабочего совещания по строительству объектов, которое провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Строительство экотехнопарков предполагается в рамках национального проекта «Экология». Участие в проекте подтвердил региональный оператор по обращению с ТКО — компания ООО «Экопром» (дочернее предприятие петербургского холдинга «Мехуборка»).

Выбранные для строительства объектов участки пока не называются. В администрации Псковской области отметили, что при выборе учитывались удалённость от населённых пунктов и национальных парков, а также близость участка к автомобильной дороге, которая бы позволила организовать качественную транспортную логистику.

Михаил Ведерников отметил, что предварительные места размещения экотехнопарков должны быть согласованны с жителями районов.

«Нужно сформировать рабочую группу, куда войдут эксперты, представители местного самоуправления, актив района, общественники. Д ля нас мнение населения в приоритете». Михаил Ведерников, губернатор Псковской области ля нас мнение населения в приоритете».

Планируется, что два экотехнопарка, которые будут заниматься сортировкой и переработкой ТКО появятся в Псковской области в 2021 году, начнут работу в 2022 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания «Экопром», выигравшая в 2018 году конкурс по отбору регионального оператора по обращению с ТКО в обеих зонах Псковской области ‑ и в северной, и в южной — высказывалась против создания «обычных полигонов» ТКО, а также заявляла о намерениях повысить объём сортировки мусора в Псковской области до 50%.

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