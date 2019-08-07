Белгород, , 17:22 — REGNUM

Департамент ЖКХ Белгородской области отменил конкурс на государственно-частное партнёрство в рамках модернизации централизованных систем водоснабжения региона. Электронный аукцион на право заключения концессионного соглашения аннулировали за месяц до окончания приёма заявок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Водопровод

В соответствии с аукционной документацией, на обновление «Белгородского водоканала» планировалось направить почти 17 млрд рублей. Победитель на 15 лет и 2 месяца мог бы обладать правом владения и пользования имуществом водоканала в 19 муниципальных образований региона.

Конкурс отменили на основании приказа департамента жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области от 31.07.2019 № 91. В публичном доступе документ обнаружить не удалось.

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