Йошкар-Ола, , 17:21 — REGNUM

В Марий Эл строительство и реконструкция социальных объектов запланировано в рамках восьми национальных проектов: «Здравоохранение», «Культура», «Демография», «Образование», «Экология», «Малое и среднее предпринимательство», «Безопасные и качественные дороги» и «Жилье и городская среда». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Всего в течение пяти лет до 2024 года в республике будут построены и реконструированы более 70 социальных объектов. На эти цели будет направлено 13,2 млрд рублей.

Также в указанный период будет построено более 3 млн кв метров жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-июня 2019 года в республике ввод в эксплуатацию жилых домов сократился на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За счет всех источников финансирования на территории республики построено 1 218 квартир общей площадью 107,1 тыс. кв метров. При этом традиционно основной объем ввода жилья обеспечили индивидуальные застройщики — они увеличили показатель на 40,7% по сравнению с январем — июнем прошлого года, введено 75,6 тыс. кв метров жилой площади, из которых 44,5 тыс. кв метров — в сельской местности.

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