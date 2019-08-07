Лондон, , 17:18 — REGNUM

Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже отметки в $57 за баррель, свидетельствуют данные торгов 7 августа.

По состоянию на 16:50 мск стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на бирже ICE в Лондоне опускалась на 3,78% — до $56,71 за баррель.

В последний раз цена на нефть данной марки находилась на такой отметке в начале января 2019 года.

Тем временем, сентябрьские фьючерсы на нефть WTI (West Texas Intermediate) подешевели на 1,26% — до $51,72 за баррель.

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