Рига, , 17:14 — REGNUM

Латвийский профсоюз медиков (LVSADA) выдвинул требование к правительству об обеспечении срочных гарантий: зарплата медработников должна соответствовать объему, прописанному в законе. Об этом сообщает новостное агентство LETA.

Члены профсоюза считают, что латвийские власти обманывают Европейскую комиссию, говоря о том, что смогли обеспечить средний рост финансирования отрасли здравоохранения, как это и было запланировано в «Основных положениях о здоровье общества на 2014 — 2020 года».

По словам медиков, до запланированного финансирования, которое указано в документе, не хватает 700 млн евро. Об этом глава профсоюза Валдис Керис сообщил в соответствующих парламентскую комиссию, но никаких результатов это не дало.

«Последствия такой безответственности становятся всё более ощутимыми. В первую очередь это нехватка рабочих рук в отрасли и с этим связанная недоступность услуг и угроза качеству», — считают в профсоюзе.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Даугавпилсской региональной больнице не будут до 1 сентября проводится плановые операций из-за критической нагрузки на анестезиологов и реаниматологов. В связи с разразившимся кризисом Сейм Латвии соберется на внеочередное заседание.