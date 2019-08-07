Нью-Йорк, США, , 17:05 — REGNUM

Фондовый рынок США начал торги в «красной зоне» — основные индексы рынка просели на открытии на 0,8−1%, 7 июля передает агентство Reuters.

Толпа людей на Уолл-стрит во время банковской паники в октябре 1907 года

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 215,30 пункта (0,83%), до 25 814,22 пункта, индекс S&P 500 упал на 23,12 пункта (0,80%), до 2858,65 пункта, индекс Nasdaq упал на 85,99 пункта (1,10%), до 7747,27 пункта.

С конца июля на Уолл-стрит продолжается падение из-за очередного обострения торговой войны между США и Китаем.

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