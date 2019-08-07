Симферополь, , 17:01 — REGNUM

Московская компания «Центродорстрой» станет единым подрядчиком ремонта всех дорог в Крыму. Об этом 7 августа на выездном совещании сообщил глава РК Сергей Аксёнов.

Ремонт дороги Rk.gov.ru

«Решение принято, готовится доклад президенту на назначение компании «Центродорстрой» единственным исполнителем по всем работам», — уточнил Аксёнов.

По его словам, контракт будет заключен с 1 января и будет действовать до 2024 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма и Севастополя обратились к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой определить единого поставщика на крупные заказы в рамках ФЦП, чтобы исключить риск работы с недобросовестными подрядчиками.

Подробнее: Крым и Севастополь просят определить единого подрядчика на проекты ФЦП