Таллин, , 16:26 — REGNUM

Первый или подготовительный этап строительства железнодорожной магистрали Rail Baltica в Эстонии уже начался, сообщает национальный вещатель rus.err.ee со ссылкой на заявление технического директора Rail Baltica Анвара Салуметса.

На данном этапе планируется реконструироваться транспортные развязки — всего около 17−18 в различных уездах, которые будут находится на маршруте будущей ж/д магистрали.

«Сегодня совместно с Департаментом шоссейных дорог уже ведется работа на участке Саку-Луйге на Таллиннской окружной дороге, где в будущем появится четырехполосный виадук над железной дорогой», — рассказал Салуметс.

Срок окончания предварительных работ, куда также входит работа по перемещению уже существующих ж/д путей и строительству пешеходных переходов, — конец 2022 года. Саму магистраль планируют начать строить в 2023 году и закончить через 3 года в 2026 году. Тогда же по плану должен начаться и тестовый период эксплуатации, который продлится 1 год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Rail Baltica — проект железной дороги с узкой колеёй через Литву, Латвию и Эстонию. Согласно планам RB Rail, новая железная дорога должна быть построена к 2026 году. Общая стоимость проекта до 2026 года ранее оценивалась в 5,8 млрд евро. ЕС обязался в 2014—2020 годах выделить на весь проект 1,2 млрд евро.