Ульяновск, , 16:02 — REGNUM

В Ульяновской области разработан проект программы по снижению доли населения с доходами ниже прожиточного минимума на 2019−2024 годы. Сегодня, 7 августа, её обсудили на заседании комитата по социальной политике в Законодательном собрании области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

В основе проекта программы по снижению бедности в регионе — действующие меры поддержки граждан. Акценты сделаны на четыре группы: в первую группу вошли, в частности, многодетные семьи и неполные семьи с детьми, во второй группе — семьи с инвалидами и детьми-инвалидами, в третьей группе — пенсионеры, в четвёртой — жители сельской местности и малых городов.

По мнению авторов программы, главная цель — обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан. Чтобы её достичь, в области планируют развивать инвестиционную деятельность и малое предпринимательство, повышать зарплаты бюджетникам, «решить проблему «теневой экономики», мотивировать сельчан к созданию собственных подсобных хозяйств. Предусмотрен и ряд других мер.

По данным минсоцблагополучия, в регионе более 220 тыс. жителей имеют доходы ниже прожиточного минимума. В таких семьях основная доля расходов приходится на продукты питания и оплату жилищно-коммунальных услуг. По данным статистики, на 1 января 2019 года в Ульяновской области проживали 1 238 416 человек.

Напомним, президент России Владимир Путин в майском указе поставил задачу вдвое сократить уровень бедности к 2024 году вдвое. В 2019 году восемь регионов стали пилотными площадками по борьбе с бедностью, на основе их работы будут сформулированы рекомендации для решения проблем.