Липецк, , 16:01 — REGNUM

В Липецкой области смертность от онкологических заболеваний по итогам пяти месяцев 2019 года превышает целевые показали. Как передаёт ИА REGNUM, отчёт о состоянии онкологической помощи опубликовал региональный Росздравнадзор.

В онкологической клинике

С января по май 2019 года смертность от рака составила 194,4 чел. на 100 тысяч населения. Целевой показатель составлял 192,3 человека.

Чаще всего липчане погибают от рака трахеи, бронхов и лёгких, на втором и третьем месте — рак желудка и груди.