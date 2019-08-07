Курган, , 16:07 — REGNUM

В Кургане УФАС России выявило нарушения при проведении муниципальной закупки на выполнение дорогостоящих работ по замене светового оборудования для уличного освещения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Заказчиком выступило МКУ «Административно-техническая инспекция». Предметом закупки, с начальной ценой контракта в 400 млн рублей, являлись работы по замене существующих светильников на энергосберегающие. Согласно жалобе АО «Навигационно-информационный центр Омской области» в документации по закупке обнаружилось множество нарушений.

К примеру, победителю открытого конкурса необходимо было выполнить работы по замене светового оборудования на 280 объектах — на основных улицах Кургана, в скверах, в посёлках Затобольный, Глинки, Тополя, микрорайонах Черемухово, Осиновка, Пригородный, Заозерный. При этом документация по торгам не содержала условий по срокам выполнения работ по каждому объекту, а лишь общий срок исполнения. Также не указаны расчётные и отчётные периоды за выполненные работы и объем экономии электроэнергии.

При этом МКУ «Административно-техническая инспекция» необоснованно указало ряд условий для исполнителя контракта и участников торгов. К тому же в документации было условие о необходимости установки светодиодного оборудования компаний Samsung, Cree, Osram без указания эквивалентного товара.

За вышеуказанные нарушения заказчику грозит административная ответственность по ст. 7.30 КоАП («Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). Закупка на сегодняшний день отменена.