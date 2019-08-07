Киев, , 15:59 — REGNUM

Экспорт зерновых из Украины в январе-июне текущего года увеличился сразу на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кукуруза (cc)

Об этом сообщила 7 августа пресс-служба украинского национального научного центра «Институт аграрной экономики», передает корреспондент ИА REGNUM

Источник отмечает, что экспорт украинских зерновых составил 26,2 миллиона тонн и принес выручку на сумму более 4,5 млрд гривен.

Также отмечается, что в первом полугодии Украина поставила на внешние рынки 5,1 млн тонн пшеницы на сумму 1,1 млрд долларов, кукурузы — 20,6 млн тонн на сумму 3,4 млрд долларов, ячменя — 0,4 млн тонн на 0,1 млн долларов.

В пресс-службе отметили, что крупнейшими покупателями украинского зерна за шесть месяцев были страны Африки, Азии и Европы. В частности, крупнейшим импортером украинских зерновых уже несколько лет подряд остается Египет, доля которого в общем экспорте этой продукции в январе-июне 2019 г. составила 15% в денежном выражении. Также в первой тройке — Китай (11%) и Нидерланды (8,5%)

ИА REGNUM напоминает, что в середине июля министерство аграрной политики и продовольствия подтвердило рекордные показатели экспорта зерновых из Украины в 2018—2019 маркетинговом году (МГ) на уровне 49,9 млн тонн. Для сравнения — в предыдущем МГ, когда экспорт составил всего лишь 39,9 млн тонн.

В Нацбанке Украины заявили, что из-за рекордных продаж зерна показатели экономики страны, в частности, рост ВВП, во второй половине года могут превысить ранее планируемый уровень.