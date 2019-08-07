София, , 15:58 — REGNUM

Европейский союза выдели Болгарии финансовую помощь в размере 2,9 млн евро на меры по борьбе с африканской чумой свиней. Договорённость об этом была достигнута на встрече в Брюсселе министра сельского хозяйства Болгарии Десиславы Теневой с еврокомиссаромпо вопросам здравоохранения и безопасности пищевой продукции Витянисом Андрюкайтисом, передаёт Болгарское национальное телевидение.

Помимо этого, как сообщается, в Софии рассчитывают на получение неотложной помощи в размере 11 млн евро на компенсацию убытков по уже уничтоженным очагам АЧС. На сегодняшний день обязательные меры по превентивной эвтаназии введены в 23 из 28 областей страны, сообщили в болгарском Агентстве по безопасности пищевых продуктов.

Напомним, в июле власти Болгарии сообщили о 30 вспышках африканской чумы свиней в нескольких регионах, включая приграничные с Румынией области. Глава Агентства по безопасности пищевых продуктов Дамьян Илиев заявил, что ущерб может составить до 2 млрд левов (порядка 1 млрд евро), если страна не справится с распространением АЧС.

Читайте ранее в этом сюжете: В Болгарии усиливают меры по борьбе с распространением АЧС