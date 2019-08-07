Горно-Алтайск, , 15:58 — REGNUM

Строительство федеральной трассы между Алтаем и Казахстаном поддержал министр экономического развития России Маским Орешкин на совещании по вопросам социально-эконмического развития региона, сообщает ТАСС.

Во время совещания временно исполняющий обязанности главы Алтая Олег Хорохордин сказал, что региональные власти рассматривают вопрос строительства трассы.

В ответ Орешкин сказал, что Россия и Казахстан разрабатывают программу приграничного сотрудничества. Министр предложил рассмотреть вопрос включения трассы в данную программу.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа Масим Орешкин прибыл с рабочим визитом в Горно-Алтайск. По его словам, в Алтае есть большой потенциал для дальнейшего развития.

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