Кемерово, , 15:56 — REGNUM

Вторую очередь конденсационной электростанции мощностью 12 МВт ввёл в эксплуатацию Кемеровский коксохимический завод (ПАО «Кокс», входит в Промышленно-металлургический холдинг). Об этом 7 августа сообщает пресс-служба холдинга.

На предприятии отметили, что после запуска второго второй очереди суммарная мощность электростанции составляет 24 МВт, что полностью обеспечивает потребности предприятия в электроэнергии и экономит десятки миллионов рублей в год.

«Благодаря расширению станции «Кокс» ежегодно будет экономить 70 млн рублей», — сообщили на заводе.

Вторая очередь станции включает турбогенератор, циркуляционный насос и 4 секции градирни вентиляторного типа. Инвестиции в объект составили порядка 315 млн руб. Расчетный срок окупаемости — 4 года. Строительство второй очереди КЭС является частью экологической программы предприятия.

ПАО «Кокс» — один из крупнейших в России производителей и экспортеров металлургического кокса с производственной мощностью 3 млн тонн в год.