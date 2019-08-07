Москва, , 15:56 — REGNUM

Сегодня, 7 августа, рубль по отношению к американскому доллару продолжает торговаться в диапазоне 65,00−65,60, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

«С одной стороны, деэскалация торгового конфликта США и Китая создает некоторую почву для восстановления российской валюты. С другой стороны, низкие цены на нефть пока сдерживают рубль от укрепления», — пояснил эксперт.

Можно сказать, что российская национальная валюта находится в неком режиме ожидания, и видимо не выйдет из него пока в конъюнктуре на глобальных рынках, не произойдет значительных изменений. Взаимоотношения между США и Китаем видимо прошли локальный пик напряженности, так что, скорее всего, очередь теперь за нефтью.

«Как раз сегодня в 17−30 по мск ожидается публикация внутриотраслевого отчета минэнерго США. Конечно, эти данные не приведут к значительным колебаниям курсовой динамики рубля уже сегодня, но однозначно приблизят момент, когда границы диапазона в 65,00−65,60 будут сломаны», — полагает Будаев.

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