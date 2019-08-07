Екатеринбург, , 15:55 — REGNUM

В Свердловской области по региональной программе ремонта ветхого и аварийного жилья в 2019 году отремонтируют 1286 многоквартирных домов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Общая площадь, на которой будут произведены работы составит 1,9 млн квадратных метров.

Также планируется, что по региональной программе переселения из аварийного жилья, которая будет реализована с 2019 по 2024 годы, ключи от новых квартир получат 19,5 тыс. свердловчан.

Как сообщало ИА REGNUM, вопросы, связанные с капремонтом многоквартирных домов, обсуждались в ходе межведомственного совещания под руководством полномочного представителя президента России в УрФО Николая Цуканова и при участии губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

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Также на совещании рассматривались вопросы подготовки регионов к отопительному сезону.

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