Москва, , 15:50 — REGNUM

Министерство труда отчиталось о росте объемов мер поддержки семей с детьми. Речь идет о результатах 2018 года, которые превысили показатели 2017 года, пишет RNS со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ответ ведомства последовал после публикации Росстатом данных, где сообщается, что 26% детей в России в 2017 году жили в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума. В 2017 году показатель снизился на 0,7 п.п. по сравнению с 2016 годом.

«В статистическом мониторинге Росстата представлены данные за 2017 год. В то же время с 2018 года объем мер поддержки, предоставляемых семьям с детьми, существенно вырос», — говорится в сообщении Минтруда.

Рост прошлого года объясняется введением с 1 января 2018 года ежемесячных выплат в связи с рождением или усыновлением первого ребенка и ежемесячных выплат в связи с рождением второго ребенка за счет средств материнского капитала для семей с уровнем среднедушевого дохода, не превышающем 1,5 МРОТ.

В Минтруда уточнили, что объем выплаты равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ и в среднем составляет 11,2 тыс. рублей.