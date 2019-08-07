Москва, , 15:46 — REGNUM

Самый лучший и часто посещаемый морской курорт России — Анапа (Краснодарский край). В 2018 году его посетили более 4,7 млн туристов (57 туристов на одного жителя). Об этом свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат» по числу туристов на одного жителя или на душу населения.

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На втором месте обосновался Геленджик (Краснодарский край), более 4,3 млн туристов/77,2 тыс. жителей. На третьем — Ялта (Крым), 2,8 млн туристов/79,2 тыс. жителей. В пятерке лидеров оказались Светлогорск (Калининградская область), 600 тыс. туристов/18,6 тыс. жителей и Алушта (Крым), 600 тыс. туристов/30 тыс. жителей.

Также в топ-10 лучших морских курортов России вошли: Сочи, Краснодарский край, более 6 млн туристов/443,6 тыс. жителей; Судак (Крым), 200 тыс. туристов/16,8 тыс. жителей; Евпатория (Крым), более 1 млн туристов/107,6 тыс. жителей; Ейск (Краснодарский край), 760 тыс. туристов/83 тыс. жителей; Феодосия (Крым), более 500 тыс. туристов/68 тыс. жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, самым лучшим курортами России для отдыха с детьми назван город Сочи (Краснодарский край). За него отдали голоса 40% граждан.

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