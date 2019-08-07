Воронеж, , 15:43 — REGNUM

Активы филиала ГКНПЦ имени М.В.Хруничева — Воронежского механического завода — будут переданы Конструкторскому бюро химавтоматики в рамках создания единой научно-производственной площадки ракетного двигателестроения в Воронеже. Об этом сообщила пресс-служба НПО Энергомаш.

Решение о передаче активов принято в конце июля на заседании совета директоров АО «Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева» и совета директоров АО «Конструкторское Бюро Химавтоматики». Оба предприятия входят в госкорпорацию «Роскосмос». Управляющей компанией для единой площадки ракетного двигателестроения станет АО «НПО Энергомаш имени академика В. П. Глушко» (Химки, Московская область).

Воронежский механический завод производит продукцию для различных отраслей промышленности: ракетно-космической, авиационной, железнодорожной и нефтегазовой. Является одним из самых крупных предприятий региона — численность сотрудников предприятия достигает 6 тыс. человек.

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