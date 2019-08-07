Белгород, , 15:37 — REGNUM

Белгородский районный суд постановил перечислить в государственную казну 190 тысяч долларов США. Незарегистрированную иностранную валюту нашли у гражданина Украины, когда он пересекал многосторонний автомобильный пункт пропуска «Нехотеевка». За контрабанду наличных денежных средств нарушителю также придётся заплатить штраф, сообщили ИА REGNUM 7 августа в пресс-службе суда.

В апреле 2019 года белгородские таможенники совместно с пограничниками при помощи инспекционно-досмотрового комплекса обнаружили в машине гражданина Украины пачку купюр. Под декоративной обшивкой багажника автомобиля находилось 190 тысяч долларов США. Мужчине предложили письменно задекларировать валюту, но он отказался. Незаконно перемещённые через таможенную границу деньги конфисковали, нарушитель стал фигурантом уголовного дела.

Белгородский районный суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей. Денежные купюры конфискованы с обращением в собственность государства. Приговор пока не вступил в законную силу.