Тбилиси, , 15:37 — REGNUM

В Грузии приступили к строительству нового газопровода Адигени — Годердзи, передает 7 августа «Первый канал» со ссылкой на Грузинскую нефтегазовую компанию (GOGC).

По данным компании, строители уже уложили в грунт трубопровод диаметром 300 мм и приступили к сварочным работам. Работы планируется завершить к концу 2019 года. Отмечается, что реализация проекта позволит обеспечить газом высокогорные курорты Годердзи и Бешуми.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа в грузинском городе Каспи произошло плановое отключение централизованной подачи газа в рамках ремонтных работ на магистральном газопроводе.

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