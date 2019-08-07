Москва, , 15:26 — REGNUM

Строители завершили бетонирование фундаментной плиты машинного зала второго блока АЭС «Руппур», строящейся в Бангладеш при участии российских специалистов. Об этом 7 августа сообщили в департаменте коммуникаций Атомстройэкспорта.

«В конструктив плиты было уложено 3782 тонн арматуры и 23 550 кубических метров бетона», — говорится в сообщении.

По словам, вице-президента-директора проекта по сооружению АЭС «Руппур» АО ИК «АСЭ» Сергея Ласточкина, заливка фундамента ознаменовала прохождение важного этапа сооружения объекта, поскольку после него на втором энергоблоке приступят к возведению стен машинного зала.

АЭС «Руппур» — электростанция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт. Объект сооружается в соответствии с российским проектом в 160 км от столицы Бангладеш, города Дакки и на основании генерального контракта от 25 декабря 2015 года. Генподрядчиком строительства электростанции выступает «Атомстройэкспорт» (входит в инжиниринговый дивизион «Росатома»).

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