Сеул, , 15:30 — REGNUM

В период с 2010 по 2018 год общий доход южнокорейских домохозяйств и предприятий увеличился на 3,7% с 1,25 квдрлн вон (~$1,02 трлн) до 1,67 квдрлн вон (~$1,37 трлн). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей института Korea Economic Research Institute.

С другой стороны, налоговое бремя увеличилось на 8,2% с 203 трлн вон (~$166,92 млрд) до 381 трлн вон (~$313,29 млрд).

Кроме того, специалисты выяснили, что доход домохозяйств ежегодно увеличивается на 4,6%, налоги — на 8,9% в год. Доход предприятий ежегодно увеличивается лишь на 2,1%, а налоговое бремя — на 9%.

По состоянию на 2017 год Южная Корея занимала седьмое место среди 34 стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития по отношению корпоративного налога к ВВП с показателем 3,8%.

Известно, что Япония заняла шестое место (4%), США — 28-е место (1,9%), Германия — 26-е место (2%).