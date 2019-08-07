Тбилиси, , 15:20 — REGNUM

Международные резервы Грузии сократились в июле 2019 года на $61,6 млн, до $3,674 млрд, передает 7 августа грузинский «Первый телеканал» со ссылкой на данные Национального банка республики.

Отмечается, что 1 августа финансовый регулятор Грузии вынес на валютный аукцион $40 млн, из которых удалось продать $32,8 млн. По итогам 2019 года объем резервов Нацбанка вырос на $748 млн.

Отметим, 6 августа курс лари по отношению к доллару США снова упал на 1,3%. Ранее Национальный банк Грузии удерживал курс за счет нескольких интервенций. По состоянию на 7 августа один курс лари составляет 2,9321 за $1.

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