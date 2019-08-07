Бишкек, , 15:15 — REGNUM

Российско-Киргизский фонд развития подписал договор о финансировании работающего в Киргизии мобильного оператора «MegaCom», 100% акций которого принадлежит государству. Об этом сообщает пресс-служба РКФР.

Российские деньги, которые выделит фонд, планируется потратить на закупку телекоммуникационного оборудования, необходимого для расширения охвата сети и улучшения качества связи.

Читается, что это позволит внести положительный вклад в процесс развития цифровой инфраструктуры Киргизии в рамках объявленного властями Года развития регионов и цифровизации страны.

Об условия выделения денег и сроках возврата средств РКФР не сообщил.