Пекин, , 15:09 — REGNUM

«Одно из ключевых предвыборных обещаний Дональда Трампа — что Китай будет официально объявлен валютным манипулятором, — было выполнено не в первый день его президентства, как он анонсировал, но через два с половиной года, — пишет испанское издание La Vanguardia. — Заявление министерства финансов, необычное по ряду аспектов, прозвучало через несколько часов после того, как Китай позволил юаню ослабнуть более чем на 7 пунктов по отношению к доллару, а эту линию валюта не пересекала больше десятилетия».

Трамп написал по этому поводу в своем аккаунте в Twitter, что имела место «валютная манипуляция», являющаяся «существенным нарушением». Так начался новый виток напряжения в торговой войне, которую американский президент спровоцировал в 2018 году, заявив, что Китай годами лишал американцев рабочих мест на производстве и интеллектуальной собственности.

«Возможно, за этим не последует ничего ощутимого, по меньшей мере сейчас, — отмечает испанское СМИ. — В соответствии с американским законом, который налагает санкции, Китай может быть лишен права участвовать в контрактах на закупки правительства США, а министр финансов распорядился запросить у Международного валютного фонда самый строгий контроль над китайской валютной политикой. Но это осуществится только в том случае, если Штаты столкнутся с недостаточным прогрессом [в экономике] через год после заявления. Возможное наказание — сокращение субсидирования проектов по развитию — уже действует».