Москва, , 15:08 — REGNUM

В строительство объектов курортной инфраструктуры на Ставрополье все активнее вовлекаются представители бизнес-сообщества. Об этом глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил президенту РФ Владимиру Путину сегодня, 7 августа, на встрече в Кремле.

По его словам, почти два десятка санаториев строится в настоящее время на Кавминводах и в ближайшем будущем ожидается наплыв инвесторов.

«Пошёл бизнес в курортную тему, сегодня у нас в строительстве 17 санаториев находятся, и ещё люди просят. Я сейчас в Кисловодске планирую начать ещё один огромный санаторий», — цитирует Владимирова пресс-служба главы государства.

Так, по словам губернатора Ставрополья, к нему обращались владельцы Radisson, которые намерены строить «большую гостиницу в Кисловодске, прямо в центре города».

Напомним, Radisson является одной из крупнейших гостиничных компаний. Она владеет более 1400 действующими и строящимися отелями в 114 странах мира.