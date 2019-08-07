Таллин, , 15:06 — REGNUM

В Эстонии могут принять новые поправки к закону «О рынке электроэнергии», которые ограничат импорт электроэнергии из третьих стран, сообщает национальный вещатель rus.err.ee

На данный момент министерство экономики и коммуникаций направило проект поправок на межведомственное согласование. Как рассказал министр экономики Таави Аас, основная задача изменений — повысить надежность электроснабжения Эстонии. По оценке министра Ааса, данные изменения также помогут сохранить рабочие места в секторе.

В случае принятия поправок, в Эстонии будет упрощено участие в конкурсах для производителей энергии из возобновляемых источников, а также будет разрешено использовать древесную щепу в дополнение к сланцу на электростанциях. Помимо этого, на сланцевых электростанциях будет возможно сжигать биомассу, что не облагается налогом на выбросы СО2.

Также проект изменений уточняет правила импорта электроэнергии из третьих стран. Планируется, что новые правила смягчат воздействие данного фактора на эстонские электрогенерирующие мощности, которые в последнее время столкнулись с резким падением конкурентоспособности.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, государственная энергетическая компания Eesti Energia, в связи с «неравной конкуренцией на энергетическом рынке» и высокими выплатами за выбросы углекислого газа, планирует снизить производство электроэнергии из горючих сланцев и прибегнуть к принудительным отпускам для работников.