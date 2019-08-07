Калининград, , 15:04 — REGNUM

В Калининграде в рынок труда пытаются включить жителей предпенсионного возраста

В Калининградской области уже 206 человек предпенсионного возраста прошли переквалификацию, получили образовательные сертификаты и готовятся войти на рынок труда. Кроме того, заключены соглашение по переобучению ещё 136 человек с целым рядом коммерческих предприятий — от автозавода «Автотор» до агропромышленного гиганта «Мираторг». Такую информацию представила пресс-служба регионального правительства.

Переквалификацию людей предпенсионного возраста в рамках программы «Старшее поколение» дотациями стимулирует региональное правительство. Общая сумма предоставленных субсидий — 3,2 млн рублей, а субсидия на переобучение одного человека — 68,5 тыс. рублей.

По словам регионального министра соцполитики Анжелики Майстер, всего за год переобучение пройдут 331 гражданина предпенсионного возраста.