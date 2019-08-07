Москва, , 15:03 — REGNUM

Турпоток из России в Анталью за семь месяцев 2019 года вырос на 12,4% больше, чем за тот же период 2018 года. В январе-июле турецкий курорт посетили около 3 млн граждан РФ, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Анталья (cc) yusufk53

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В июле российский турпоток в Анталью увеличился на 11,73%. На курортах Средиземного моря отдохнули 863 тыс. человек. Отмечается, что в июле каждый третий турист в Анталье был из России.

Российские туристы лидируют по количеству прибытий в Анталью (2,976 млн). На втором месте туристы из Германии (1,376 млн), на третьем — с Украины (459 тыс.).

Всего с начала 2019 года на анталийских пляжах побывали 8,2 млн иностранных туристов. Это на 15,9% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция намерена нарастить к 2023 году турпоток до 50 млн туристов, а в последующие пять лет — до 70−80 млн иностранных туристов.

Подробнее: Турция намерена нарастить турпоток до 50 млн туристов в год