Киев, , 14:58 — REGNUM

Украинский эксперт по энергетике, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский назвал «популизмом в плохом смысле слова» предложение президента Владимира Зеленского отменить плату за коммунальные услуги для малообеспеченных пенсионеров старше 70 лет.

Соответствующее заявление Землянский сделал 6 августа в эфире телеканала «112 Украина».

Эксперт призвал новые власти полностью изменить тарифную политику, которая привела к энергетической бедности граждан Украины.

«Это популизм в плохом смысле слова. Это значит, что не будет смены тарифной политики, продолжится стагнация газовой отрасли… Это видно по состоянию региональных газораспределительных кампаний. Это вопрос сохранения субсидиальных схем, по которым гоняют миллиарды гривен. Это путь в никуда, это путь в энергетическую бедность», — констатировал эксперт.

При этом он напомнил, что госкомпания-монополист «Нафтогаз Украины» по сути занимается спекуляциям на украинском рынке — в частности, покупает газ в Европе по низкой цена и продавая его украинцам в два-три раза дороже.

«"НАК «Нафтогаз» занимается спекуляциями. Летом он закупает газ дешево, а зимой продает дорого, рассказывая: «Смотрите какая цена на бирже, я дешевле продать не могу, потому что на бирже такая цена». Господин Коболев (глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев — ред.) скромно умалчивает, что купил газ в два или три раза дешевле… У нас контракты заключены с 15 европейскими компаниями. Есть вопрос к этим контрактам, потому что их заключат НАКовская «дочка», зарегистрированная в Швейцарии. Это вопрос к Счетной палате», — подытожил Землянский.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле президент Зеленский заявил, что его команда работает над тем, чтобы отменить коммунальные тарифы малообеспеченным пенсионерам старше 70 лет. Также он сообщил, что его команда работает над тем, чтобы вообще снизить тарифы на Украине. По его словам, МВФ и Всемирный банк не против этого.

Кроме того, представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус заявил, что с сентября 2019 года украинские пенсионеры старше 70 лет будут платить незначительную часть счетов за жилищно-коммунальные услуги.

«Возможно, они не будут иметь полностью бесплатную коммуналку, но большую часть их счета за ЖКХ будет платить государство», — рассказал Герус.