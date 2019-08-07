д. Меленки , , 14:49 — REGNUM

В Костромской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение» до 2021 года обещают открыть в отдаленных деревнях 8 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов: в Судиславском, Сусанинском, Островском, Кадыйском Нерехтском районах. 4 подобных пункта уже работает на территории региона, — рассказывает газета «Сусанинская новь» .

Сейчас идет строительство здания медучреждения в д. Меленки Сусанинского муниципалитета. Такие работы занимают немного времени, быстровозводимые здания из бытовых контейнеров или быстро-сборных каркасно-панельных конструкций собираются как карточный домик.

Новый объект будет располагаться в оживлённом общественном месте на окраине деревни. В здании будут просторный холл, четыре медицинских кабинета, санитарная и хозяйственная комнаты, коммуникации и необходимое медицинское оборудование. Обслуживать амбулатория будет более 100 человек.

«Раньше в Меленках был фельдшерско-акушерский пункт. Однако полноценный медпункт оборудован не был. Фельдшер принимала в здании сельсовета. Здесь нет ни воды, ни канализации. Медпункт закрыли. Теперь ждём новый ФАП, жители в нем давно нуждаются», — отмечает специалист администрации Сокиринского сельского поселения Наталья Смирнова

Строит ФАП в Меленках фирма «Облстройзаказчик», объект планируют сдать в эксплуатацию на днях.