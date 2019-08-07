Минск, , 14:46 — REGNUM

Национальный банк Белоруссии снизит с 14 августа ставку рефинансирования с 10% до 9,5% годовых, сообщается 7 августа на сайте регулятора.

«С 14 августа 2019 года ставка рефинансирования снижается с 10 до 9,5 процента годовых», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ставка по кредиту овернайт будет снижена с 11,5 до 10,75%, ставка по депозиту овернайт — с 8,5 до 8,25% годовых.

Как сообщало ИА REGNUM, на 51-м заседании Межбанковского валютного совета центральных банков Белоруссии и России, состоявшемся 19−20 июля в карельском Петрозаводске, были обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия.

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