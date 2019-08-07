Тверь, , 14:44 — REGNUM

Трамвайное движение в Твери будет сохранено, меры в этом направлении предусмотрены Генеральным планом города, сообщили ИА REGNUM в администрации города 7 августа. Работы по демонтажу путей в Заволжье — часть реализации планов по развитию трамвайного движения.

В мэрии уточнили, что в настоящее время в Заволжском районе Твери МУП «ПАТП-1» приступило к работам по демонтажу контактной сети трамваев: работы будут проведены на участках от Артиллерийского переулка (остановка Ленинградская застава) до улицы Горького (в районе остановки Речной вокзал), а также от улицы Благоева до трамвайного парка. В ближайшее время планируется провести аукцион по отбору подрядчиков для демонтажа трамвайных путей на этих участках. После этого здесь приступят к работам по приведению в порядок дорожного полотна, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«При этом в настоящее время задача по сохранению трамвайного движения в городе является одной из самых важных для муниципалитета и региона в целом. Выделение полос под трамвайное движение зафиксировано в новом Генплане Твери. В соответствии с документом электрический транспорт является значимой составной частью городского общественного пассажирского транспорта. Трамвайные линии соединят основные узлы, формирующие пассажиропотоки. Их планируется провести по Петербургскому шоссе — улице Горького — Тверскому проспекту, проспекту Чайковского — улице Коминтерна (вокзалы); улице Благоева — улице Хрустальная на Соминку; проспекту Ленина — проспекту Калинина — улице Спартака — проезду Дарвина — проспекту Победы», — подчеркнули в мэрии.

В частности, пояснили в горадминистрации, в планах — создание новой кольцевой трамвайной линии, которая соединит район перспективной застройки в микрорайоне Южный с улицей Конечной, далее вдоль железнодорожных путей через реку Волгу, по восточной части города на Сахаровское шоссе, по северной части города к переулку 4-й Вагонников, улице Фрунзе, Петербургскому шоссе. В целом технико-экономическими показателями Генерального плана города Твери на расчетный срок предусмотрено увеличение протяженности трамвайных путей до 40,2 км двойного пути (данные на 2016 год — 18).

Реализовать планы намерены поэтапно, и демонтаж путей и контактной сети в Заволжье, подчеркнули в мэрии, — «необходимая мера, которая позволит на время, которое займет воплощение в жизнь концепции по развитию тверского трамвая, обеспечить нормативное состояние дорожного полотна в районе». В МУП «ПАТП-1» выполняют мероприятия по консервации трамвайных вагонов и сохранению в рабочем состоянии трамвайного парка.

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